Москва, 7 апреля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российского певца Валерия Меладзе прокуратура проверит на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин.

Карпухин Сергей /ТАСС Валерий Меладзе

Уточняется, что Генпрокуратура поручила столичному надзорному ведомству провести проверку певца Валерия Меладзе.

«Ждём официального ответа и надеемся на полномасштабную проверку. На концерте в Дубае Меладзе высказался в пользу ВСУ. Мы считаем, что деньги, которые он заработал в России, не должны уходить врагам», — сказал Бородин.

По его словам, за год певец заработал огромную сумму. Есть мысли, что деньги, которые Меладзе зарабатывал в России, пошли на поддержку ВСУ, пояснил Бородин.

Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести соответствующую проверку в отношении певца. Он отмечал, что исполнитель неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2023 года Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес националистический лозунг «героям слава!» в ответ на «слава Украине». Этот лозунг активно использовался украинскими националистами — пособниками нацистов во время Великой Отечественной войны. В конце марта стало известно, что концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово, в Ростове-на-Дону, которые должны были состояться в апреле 2023 года, были отменены.