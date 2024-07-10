Москва, 10 июля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил министра спорта Михаила Дегтярёва не затягивать с выплатами призёрам Игр БРИКС.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Очень хороший опыт, желающих приехать достаточно много, прошу не затягивать с выплатой нашим победителям, призёрам и тренерам — соответствующее вознаграждение», — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи.

Также Путин поручил при планировании крупных турниров, которые проходят в России, учитывать календарь других международных соревнований, чтобы на состязаниях в России присутствовало достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня.

Как передавало ИА Регнум, российские спортсмены по итогам Игр БРИКС завоевали 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Таким образом, в общекомандном зачёте сборная России заняла первое место.

Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня. На соревнованиях, большая часть которых прошла в Казани, были представлены 27 видов спорта, многие из которых также являются олимпийскими дисциплинами. В Играх приняли участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего было разыграно 387 комплектов медалей.

Президент России Владимир Путин 12 июня дал старт Спортивным играм стран БРИКС. В видеообращении он поприветствовал участников и гостей соревнований. Глава государства назвал проведение турнира важной частью всесторонних отношений между странами. Он также отметил, что роль БРИКС в мире растёт. Президент выразил уверенность в том, что будет расти и популярность турнира, привлекая спортсменов со всего мира.