Казань, 24 июня, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Российские спортсмены по итогам Игр БРИКС завоевали 266 золотых медалей. Таким образом, в общекомандном зачёте сборная России заняла первое место, сообщил официальный сайт международного мультиспортивного мероприятия.

РИА Новости / Сергей Бобылев

В понедельник, 24 июня, российские спортсмены стали обладателями двух золотых медалей по результатам соревнований по акробатическому рок-н-роллу, ставшими заключительными на турнире.

Сборная России, завоевав 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовые медали, опередила спортсменов из Белоруссии (55-85-107) и Китая (20-24-18). На четвёртом и пятом местах соответственно расположились сборные Узбекистана и Бразилии.

Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня. На соревнованиях, большая часть которых прошла в Казани, были представлены 27 видов спорта, многие из которых также являются олимпийскими дисциплинами. В Играх БРИКС приняли участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего было разыграно 387 комплектов медалей.

Сборная России досрочно стала победителем Игр БРИКС 20 июня, после седьмого дня соревнований.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, обращаясь к участниками Игр БРИКС на церемонии открытия 12 июня, подчеркнул, что соревнования демонстрируют торжество универсальных ценностей спорта и являются символом расширяющегося межкультурного диалога, вкладом в укрепление дружбы народов.