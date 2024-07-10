Москва, 10 июля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы в ходе заседания 10 июля приняли в первом чтении подготовленный правительством законопроект, предусматривающий обязательную компенсацию неиспользованных отгулов работникам при увольнении. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

РИА Новости/Александр Кряжев

Документ также предписывает работодателям предоставлять дополнительный день отдыха сотрудникам, которые выходят на работу в выходной или праздничный день. Отгулы допускается присоединять к отпуску.

«В случае принятия законопроекта, если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении», — говорится в сообщении.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указали на то, что законодательством не предусмотрен механизм предоставления отгулов, поэтому работники при увольнении, если не успевают использовать положенные им дни отдыха, часто лишаются и положенного отдыха и компенсации. Проект направлен на то, чтобы урегулировать эту ситуацию, отметили депутаты.

Пресс-служба Госдумы сообщила, что законопроект подготовили в связи с исполнением решения Конституционного суда. Планируется, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в июне депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий начислять зарплату в размере, при котором работник «на руки» получает сумму меньше МРОТ.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов в мае обратился в Министерство труда и соцзащиты с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. По его мнению, это нужно сделать обязательным для бюджетных организаций и рекомендательной мерой для частных компаний. Депутат отметил, что в России 49% от всего числа работников составляют женщины, это один из наиболее высоких процентов в мире.