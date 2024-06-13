В Госдуме предложили запретить выплачивать на руки зарплату меньше МРОТ
Депутаты ГД внесут проект, запрещающий выплачивать на руки зарплату меньше МРОТ
Москва, 13 июня, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Группа депутатов внесёт в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям выплачивать на руки сотрудникам зарплату, меньшую минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал недопустимой практику, при которой с зарплаты, равной МРОТ, удерживается подоходный налог, и люди получают доход меньше установленного минимума
«Заработную плату на уровне МРОТ сегодня в России получают порядка 5 миллионов наших граждан. Так с этой суммы удерживается еще и подоходный налог — соответственно, на руки выходит меньше МРОТ. Это, безусловно, недопустимо. Необходимо четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой запрет следует учесть в статье 133 Трудового кодекса РФ. Авторы инициативы считают, что в случае споров это избавит от необходимости обращаться для дополнительных разъяснений к актам Конституционного суда России.
В документе также напоминается, что, согласно статье 5.27 КОАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), выплата зарплаты меньше МРОТ влечёт за собой штраф.
Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года правительство РФ проиндексировало на 18% минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. 1 мая стало известно, что в Госдуме предложили увеличить МРОТ в полтора раза ― до 30 тысяч. Авторы инициативы полагают, что минимальный размер оплаты труда следует повышать более высокими темпами.
7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, предписывающий обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами и к 2030 году добиться повышения МРОТ вдвое — до 35 тыс. рублей.
10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по поручению президента России минимальный размер оплаты труда в России с 2025 года вырастет на 15% и составит более 22 тыс. рублей.