Москва, 13 июня, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Группа депутатов внесёт в Госдуму законопроект, запрещающий работодателям выплачивать на руки сотрудникам зарплату, меньшую минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Один из авторов инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал недопустимой практику, при которой с зарплаты, равной МРОТ, удерживается подоходный налог, и люди получают доход меньше установленного минимума

«Заработную плату на уровне МРОТ сегодня в России получают порядка 5 миллионов наших граждан. Так с этой суммы удерживается еще и подоходный налог — соответственно, на руки выходит меньше МРОТ. Это, безусловно, недопустимо. Необходимо четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такой запрет следует учесть в статье 133 Трудового кодекса РФ. Авторы инициативы считают, что в случае споров это избавит от необходимости обращаться для дополнительных разъяснений к актам Конституционного суда России.

В документе также напоминается, что, согласно статье 5.27 КОАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), выплата зарплаты меньше МРОТ влечёт за собой штраф.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года правительство РФ проиндексировало на 18% минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. 1 мая стало известно, что в Госдуме предложили увеличить МРОТ в полтора раза ― до 30 тысяч. Авторы инициативы полагают, что минимальный размер оплаты труда следует повышать более высокими темпами.

7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, предписывающий обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами и к 2030 году добиться повышения МРОТ вдвое — до 35 тыс. рублей.

10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по поручению президента России минимальный размер оплаты труда в России с 2025 года вырастет на 15% и составит более 22 тыс. рублей.