Шебекино, Белгородская область, 10 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Количество мирных жителей, которые получили ранения в результате обстрела Шебекино украинской армией, увеличилось до девяти человек, сообщил 10 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«По уточнённой информации, к сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось до девяти», — сообщил Гладков.

Мужчина и его 12-летний сын обратились в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочными ранениями поясничного отдела. Их ранило осколками на парковке в результате прилёта снаряда в стоявший рядом автомобиль.

Обоим оказали помощь, мальчика положат в детскую областную клиническую больницу, отец продолжит лечиться амбулаторно.

Глава сообщил отметил, что выехал на место обстрела Шебекино с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым. Выяснилось, что в городе много разрушений, в том числе повреждённых автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков написал в Telegram об обстреле Шебекино украинской армией. Губернатор сообщил, что погиб мирный житель. Кроме того, женщина и шестеро мужчин получили ранения.

У мирной жительницы врачи диагностировали осколочные ранения мягких тканей грудной клетки. Она и ещё двое мужчин, которых ранило осколками в бедро, самостоятельно обратились к медикам. Ещё четверых мужчин госпитализировали с осколочными ранениями.

Также Гладков сообщал о ранении, которое получил мужчина в Грайвороне, — мирный житель пострадал в результате атаки украинского БПЛА. Врачи диагностировали у раненого осколочные ранения шеи и баротравму.