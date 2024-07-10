Москва, 10 июля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Попытка теракта разведки Украины на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» нужна не киевскому режиму, а Западу. Такое мнение 10 июля высказал военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

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«Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», — заявил он в беседе с изданием «Взгляд».

По словам эксперта, на фоне отсутствия успехов в зоне военных действий Киев усилил разведывательно-террористическую деятельность к саммиту НАТО в Вашингтоне, чтобы попытаться показать западным странам готовность к продолжению борьбы, для чего, по его мнению, в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского потребуют от союзников дополнительных финансовых вливаний.

Бартош отметил, что в этих операциях спецслужб Украины просматривается западный след и именно в Лондоне и Вашингтоне готовили эти провокации и украинских вербовщиков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901034" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракт

При этом эксперт обратил внимание на действия российских военных, сразу доложивших командованию о первых контактах с представителями Главного управления разведки Украины.

«Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июля сотрудники ФСБ России предотвратила теракт украинской разведки на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Отмечалось, что сотрудник украинских спецслужб через мессенджеры WhatsАpp и Telegram вышел на проходящего военную службу на корабле россиянина 2000 года рождения, которого методами психологического воздействия склонял к теракту.

Позднее в этот же день стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, которого завербовало Главное управление разведки Украины. В спецслужбе уточнили, что задержанный готовил теракты против троих высокопоставленных офицеров Минобороны, которым через курьерские службы направил три взрывных устройства большой мощности.

ФСБ 8 июля предотвратила попытку организации разведкой Украины угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Агент украинской разведки пытался за деньги и предоставление гражданства Италии завербовать российского лётчика.