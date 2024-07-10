Москва, 10 июля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, завербованного Главным управлением разведки Украины. По данным ведомства, мужчина готовил теракт против троих высокопоставленных офицеров Минобороны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Органами безопасности задержан гражданин России 1994 года рождения», — процитировала заявление ЦОС «Газета.Ru».

Там отметили, что по заданию ГУР россиянин через курьерские службы направил три взрывных устройства большой мощности по адресам проживания военнослужащих в Москве. Посылки он замаскировал подарочной упаковкой.

Задержанный признался, что в мае 2024 года его завербовали сотрудники украинской военной разведки. Мужчина согласился подготовить террористические акты на территории России за денежное вознаграждение, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля ФСБ заявила о предотвращении теракта разведки Украины на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

8 июля стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ попытки организации разведкой Украины угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на контролируемую киевским режимом территорию. Отмечалось, что украинская разведка хотела за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии завербовать российского пилота.

В июне ФСБ сообщила о задержании жителя Камчатского края по подозрению в сотрудничестве с СБУ. Он сам был инициатором сотрудничества с украинскими спецслужбами, отправлял в Киев сведения о руководстве местной полиции и планировал передать данные о местах расположения воинских частей.