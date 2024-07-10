Москва, 10 июля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт украинской разведки на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом 10 июля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кадр из видео

Отмечается, что в марте на проходящего военную службу на авианосце россиянина 2000 года рождения через мессенджеры WhatsАpp и Telegram вышел представившийся Олегом сотрудник украинских спецслужб.

Он начал склонять военнослужащего к совершению теракта на крейсере, используя психологическое воздействие — от обещаний выезда за границу по поддельным документам и крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900951" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракт

«После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», — проинформировали в ФСБ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/9dvqOEwGl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ предотвратила теракт разведки Украины на крейсере «Адмирал Кузнецов»

В ЦОС уточнили, что «Олег» утверждал, что всю эту «операцию» курирует лично руководитель Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ попытки организации разведкой Украины угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на контролируемую киевским режимом территорию. Отмечалось, что украинская разведка хотела за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии завербовать российского пилота.

Позднее стало известно, что российскому лётчику обещали 3 млн долларов за угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По его словам, спецслужбы киевского режима просили угнать именно дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов 8 июля назвал блестящей операцию по предотвращению попытки угона Ту-22М3. Эксперт отметил, что у России не так много стратегических бомбардировщиков и при другом развитии событий это был бы серьёзный удар по имиджу страны.