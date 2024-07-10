Москва, 10 июля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. После многочисленных жалоб россиян на создающих опасность на дорогах водителей электросамокатов Государственная дума 10 июля рассмотрит законопроект о введении высоких штрафов за нарушения правил пользования этими и другими средствами индивидуальной мобильности.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Сегодня Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в число таких нарушений входят превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Документ призван повысить ответственность для водителей электросамокатов и снизить количество ДТП с их участием на дорогах, что обеспечит безопасность россиян, добавил председатель Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 июня в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве доставили 13-летнего подростка с множественными тяжёлыми травмами, упавшего с электросамоката в Наро-Фоминске. Подростка поместили в реанимационное отделение, а информацию о нём передали правоохранителям.

В конце мая в Москве легковой автомобиль сбил 17-летнего подростка, когда тот проезжал по пешеходному переходу на электросамокате. На опубликованном видео с камер видно, что подросток двигался по переходу не спешившись. Сотрудники скорой помощи доставили его в медучреждение.