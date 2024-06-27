Москва, 27 июня, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии борются за жизнь 13-летнего подростка, получившего множественные тяжелые травмы при падении с электросамоката. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В ночь с 25 на 26 июня в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве доставили 13-летнего подростка с множественными тяжёлыми травмами.

«Нарядом скорой помощи в НИИ был доставлен несовершеннолетний 2011 года рождения с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, эпидуральная гематома височно-базальной области, ушиб мягких тканей головы, подкожная гематома теменно-височно-лобной области, множественные ссадины плечевого, локтевого и коленного суставов, передней боковой поверхности живота и бедра. Данные травмы он получил при падении с электросамоката в городе Наро-Фоминске», — рассказал собеседник агентства.

Подростка поместили в реанимацию, а информацию о пациенте передали в правоохранительные органы. Сейчас по данному факту проводится проверка, в результате которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мужчина на электросамокате сбил девочку и сбежал. Ребёнка госпитализировали.