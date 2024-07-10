Николаев, Украина, 10 июля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Российские военные 10 июля нанесли удар по одному из объектов украинской армии в контролируемой Киевом части Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Запорожской области по селу Беленькому был нанесен удар в районе перегрузочного терминала «Нибулон», где хранится военная техника», — процитировал Лебедева Sputnik.

Он сообщил, что ремонт украинской военной техники производят поблизости — в колонии № 99. Казарменные помещения внутренних войск находятся рядом с терминалом.

«Известно о мощной детонации после прилета», — сообщил Лебедев.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на контролируемой украинской стороной части Запорожской области.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов, в том числе в Харьковской и Одесской областях, а также в Ровно и в Хмельницкой области. В этих регионах на момент сообщений о взрывах действовал режим воздушной тревоги.