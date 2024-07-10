Подполье: ВС РФ ударили по месту хранения техники ВСУ в Запорожской области
Подполье: ВС России ударили по месту хранения техники ВСУ в Запорожской области
Николаев, Украина, 10 июля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Российские военные 10 июля нанесли удар по одному из объектов украинской армии в контролируемой Киевом части Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Запорожской области по селу Беленькому был нанесен удар в районе перегрузочного терминала «Нибулон», где хранится военная техника», — процитировал Лебедева Sputnik.
Он сообщил, что ремонт украинской военной техники производят поблизости — в колонии № 99. Казарменные помещения внутренних войск находятся рядом с терминалом.
«Известно о мощной детонации после прилета», — сообщил Лебедев.
Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на контролируемой украинской стороной части Запорожской области.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов, в том числе в Харьковской и Одесской областях, а также в Ровно и в Хмельницкой области. В этих регионах на момент сообщений о взрывах действовал режим воздушной тревоги.