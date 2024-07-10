Ровно, Украина, 10 июля, 2024, 04:34 — ИА Регнум. В административном центре Ровненской области Украины на фоне воздушной тревоги в ночь на 10 июля около 03:05 по местному времени (совпадает с мск) прогремели взрывы. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Утверждается, что после взрывов произошёл крупный пожар, в некоторых районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.

Спустя около получаса взрывы прогремели в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, сработала система противовоздушной обороны.

Согласно данным онлайн-карты оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрывов сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.

В Министерстве обороны России на данный момент не сообщалось о каких-либо ударах по объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 июля в Полтавской области прогремели взрывы, связанные с работой украинской системы ПВО. До этого сообщалось о взрывах в Одессе и Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги. В ночь на вторник взрывы также раздались в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Позднее глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области.

8 июля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы России нанесли несколько ракетных ударов по расположениям личного состава и бронетехники ВСУ в подконтрольных киевскому режиму Запорожье и Вольнянске Запорожской области.