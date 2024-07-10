Артиллеристы ВС России уничтожили расчёт БПЛА украинских войск
Донецк, 10 июля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Расчёт гаубицы Д-30 из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России поразил позиции расчёта БПЛА украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в Министерстве обороны.
«Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный расчёт БПЛА противника. Огнём из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 бойцы поразили точку, из которой взлетали беспилотники», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате артиллерийского удара украинские войска также понесли потери в живой силе. Кроме того, поражение расчёта БПЛА ВСУ позволило российским военным продвинуться и занять более выгодные рубежи.
Как передавало ИА Регнум, 9 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли поражение формированиям 21-й, 63-й, 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й и 110-й бригад территориальной обороны. Украинские войска потеряли до 420 военнослужащих, один танк, две 155-миллиметровые САУ Krab польского производства, американские гаубицы M777 и M198, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» ВС России освободили Яснобродовку в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение.