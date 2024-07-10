Донецк, 10 июля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Расчёт гаубицы Д-30 из состава группировки войск «Запад» Вооружённых сил России поразил позиции расчёта БПЛА украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Гаубица Д-20, СВО

«Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный расчёт БПЛА противника. Огнём из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 бойцы поразили точку, из которой взлетали беспилотники», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900920" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчета гаубицы Д30 группировки войск «Запад»

Отмечается, что в результате артиллерийского удара украинские войска также понесли потери в живой силе. Кроме того, поражение расчёта БПЛА ВСУ позволило российским военным продвинуться и занять более выгодные рубежи.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли поражение формированиям 21-й, 63-й, 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й и 110-й бригад территориальной обороны. Украинские войска потеряли до 420 военнослужащих, один танк, две 155-миллиметровые САУ Krab польского производства, американские гаубицы M777 и M198, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» ВС России освободили Яснобродовку в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение.