Москва, 9 июля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки до 2160 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 9 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника <…> За сутки отражены девять контратак штурмовых групп <…> Потери противника составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30», — сказал он.

Генерал сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял на этом направлении до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ на данном направлении потеряли за сутки до 770 военных, танк, бронетранспортёр М113 производства США, бронемашину Humvee производства США и 14 автомобилей.

В боях с российской группировкой войск «Центр» украинские формирования потеряли свыше 420 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. В результате действий российских военных на этом направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три бронемашины, в том числе бронетранспортёр М113, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, потери которых составили до 90 военных, пять автомобилей, 155-мм САУ Paladin и 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б».

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Конашенков сообщил, что группировка войск Вооружённых сил России «Север» нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике трёх бригад украинский армии в Сумской области. Всего за сутки ВСУ на шести направлениях в зоне СВО потеряли до 1940 бойцов.