Вашингтон, 10 июля, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Уверенность в том, что Украина «сможет остановить» Россию при полной поддержке Североатлантического альянса, выразил президент США Джозеф Байден, выступая 9 июля на саммите НАТО в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден, Украина

По мнению американского лидера, Украина на момент начала российской спецоперации была свободной страной и на сегодняшний день остаётся ею. По словам Байдена, Украина останется свободной и независимой, так как именно она одержит верх в конфликте, а не Россия.

При этом Байден указал, что президент России Владимир Путин даже в случае победы «не остановится на Украине», а будет и дальше создавать угрозу Европе.

«Пусть никто не сомневается: Украина может остановить Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», — подчеркнул Байден.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Байден, страны НАТО готовы защищать территорию альянса на любом направлении, в том числе в киберпространстве и даже в космосе.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение разочарованы тем, что Североатлантический альянс по итогам саммита в Вашингтоне не планирует направить Украине официальное приглашение.

Как утверждают источники агентства Bloomberg, администрация президента Соединённых Штатов рассчитывает преподнести саммит НАТО в Вашингтоне как успех Байдена и показатель того, что ему удалось наладить отношения с союзниками за время президентства.