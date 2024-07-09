Вашингтон, 10 июля, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Страны НАТО готовы защищать территорию альянса даже в космосе. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден 9 июля в обращении к саммиту стран Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Nato.int Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе», — указал американский лидер.

Саммит НАТО стартовал 9 июля в Вашингтоне. На нём планируется обсудить решения, направленные на усиление альянса и большую вовлечённость в украинский конфликт. Кроме того, подтверждён курс на противостояние угрозам, исходящим, по мнению стран НАТО, от Китая и России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение разочарованы тем, что Североатлантический альянс по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение.

Как утверждают источники агентства Bloomberg, администрация президента Соединённых Штатов рассчитывает преподнести саммит НАТО в Вашингтоне как успех Байдена и показатель того, что ему удалось наладить отношения с союзниками за время президентства.

Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс. При этом он сослался на опыт Швеции и Финляндии, которые для вступления в альянс на протяжении нескольких лет проводили серьёзные реформы.