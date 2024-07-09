Москва, 9 июля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде стартовал совместный бакалавриат по искусственному и дополненному интеллекту. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Нижнем Новгороде запустили первую сетевую программу высшего образования по искусственному и дополненному интеллекту. Студенты будут изучать передовые технологии под руководством экспертов BigTech-компаний. Партнёрами программы стали нижегородский кампус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Альфа-Банк, АНО «НЕЙМАРК» и VK.

Директор АНО «НЕЙМАРК», советник губернатора Нижегородской области Валерий Черепенников отметил, что с развитием искусственного интеллекта (ИИ) возникла необходимость в подготовке нового поколения специалистов, обладающих широкими знаниями и практическими навыками в области машинного обучения, глубокого обучения, анализа данных и других аспектов ИИ. Поэтому искусственный интеллект стал одним из ключевых направлений подготовки в ИТ-кампусе.

«Ребята буквально с первых дней погрузятся в атмосферу, близкую к работе в реальной компании. Таким образом, на выходе мы получим уже готовых специалистов, способных решать задачи по формированию технологического суверенитета страны», — приводит пресс-служба его слова.

Директор по работе с вузами VK Георгий Щелканов отметил, что компанию связывает многолетнее сотрудничество с НИУ ВШЭ в самых разных форматах — от проведения совместных митапов и карьерных событий до долгосрочных программ обучения в Инженерно-математической школе.

По его словам, сфера искусственного интеллекта развивается так динамично, что основной упор в обучении таких специалистов стоит делать на практику. Были объединены усилия сильных академических и индустриальных игроков и программа была наполнена реальными рабочими кейсами.

«Лучших студентов совместного бакалавриата будем рады увидеть у нас на образовательных проектах VK Education и стажировке», — цитирует пресс-служба слова Щелканова.

По словам директора нижегородского кампуса НИУ ВШЭ Анны Бляхман, Высшая школа экономики совместно с ИТ-кампусом мирового уровня «НЕЙМАРК» формируют уникальную экосистему для будущих ИТ-специалистов. Мощная фундаментальная университетская база и ресурсы индустриальных партнёров позволят студентам получать самые передовые знания и практики во время обучения и претендовать сразу после выпуска на серьезные позиции, уточнила она.

Как отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов, в банке убеждены, что о будущем надо думать уже сейчас, поэтому важны инвестиции в первичный рынок труда и молодежь.

«Коммерчески успешные компании обязаны тратить часть своих ресурсов, включая интеллектуальные, на развитие молодого поколения, прежде всего в регионах. Партнёрство с Высшей школой экономики и ИТ-кампусом НЕЙМАРК — это возможность предоставить студентам уникальный практический опыт, сделать акцент на обучение профильным навыкам с первого курса», — отметил он.

Уточняется, что программу «Технологии искусственного и дополненного интеллекта» выстроили так, что студенты включаются в командные проекты с рабочими кейсами ведущих российских ИТ-компаний, могут проходить стажировки в индустриальных компаниях, посещать крупнейшие профессиональные конференции и получать расширенный доступ к высокотехнологичной инфраструктуре для тестирования решений.

Отмечается, что в рамках программы студенты смогут не только построить индивидуальную траекторию обучения в ИТ-сфере, но и прокачать мягкие навыки.

Приём заявлений на программу «Технологии искусственного и дополненного интеллекта» открыт до 25 июля 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, VK совместно с НИУ ВШЭ откроют набор на три магистерских программы Инженерно-математической школы. Студенты научатся работать с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами. Обучение будет проходить в очном формате по направлениям: «Прикладные модели искусственного интеллекта», «Высоконагруженные системы и оптимизация кода» и «Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта». Программы подойдут абитуриентам с базовым IT-образованием.

Лучшим студентам предложат стажировку, после которой возможно получить оффер в компанию.

Программу «Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта» посвятили созданию устройств со встроенными ИИ-моделями. Студенты будут работать на стыке софта и железа, изучать процессорные архитектуры и оптимизировать работу нейросетей с нейрочипами.

В сервисе VK Tracer появился генеративный искусственный интеллект, который помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях. Благодаря новому инструменту разработчики смогут быстрее и эффективнее выявлять причины ошибок и находить пути их устранения. Также в ходе использования этот инструмент предлагает решение для установленной проблемы.