Москва, 25 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. VK совместно с НИУ ВШЭ откроют набор на три магистерских программы Инженерно-математической школы. Студенты научатся работать с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами, сообщили в пресс-службе компании.

Максим Блинов/РИА Новости

Обучение будет проходить в очном формате по направлениям: «Прикладные модели искусственного интеллекта», «Высоконагруженные системы и оптимизация кода» и «Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта». Программы подойдут абитуриентам с базовым IT-образованием.

«Эксперты VK познакомят магистрантов с актуальными инструментами, кейсами и технологиями VK. Студенты будут работать над реальными задачами и получат опыт проектирования, разработки и внедрения востребованных IT-продуктов», — отметили в компании.

Лучшим студентам предложат стажировку, после которой возможно получить оффер в компанию.

Программу «Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта» посвятили созданию устройств со встроенными ИИ-моделями. Студенты будут работать на стыке софта и железа, изучать процессорные архитектуры и оптимизировать работу нейросетей с нейрочипами.

В рамках программы «Прикладные модели искусственного интеллекта» участники обучения будут решать прикладные задачи с помощью интеллектуальной обработки данных, компьютерного зрения и обработки естественного языка.

Направление «Высоконагруженные системы и оптимизация кода» даст знания и практические навыки в сфере разработки и обеспечения безопасности вычислительных систем и компьютерных сетей, технологий передачи данных, изучат вопросы проектирования информационно-аналитических систем.

Директор с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами Георгий Щелканов напомнил, что Инженерно-математическая школа заработала в 2022 году. По его словам, тогда решили переложить опыт работы мастерских на совместные магистерские программы.

Студенты ИМШ получают стипендию от компании в размере 40 000 рублей. Обучение будет проходить очно в Москве и продлится два года. Подать документы можно в личном кабинете абитуриента до 25 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в июне VK открыла приём заявок на гранты для блогеров и культурных учреждений. Она выделит 30 млн руб. на продвижение digital-контента. Заявки на цифровые гранты участники могут подать до 29 июля. Победители получат гранты размером до 1 млн рублей. Направить деньги можно на продвижение контента ВКонтакте.

Директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева выразила надежду, что второй этап грантовой программы позволит ещё большему количеству проектов и авторов со всей России обеспечивать своим подписчикам интересный и качественный контент.