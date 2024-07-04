Москва, 4 июля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В сервисе VK Tracer появился генеративный искусственный интеллект, который помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Благодаря новому инструменту разработчики смогут быстрее и эффективнее выявлять причины ошибок и находить пути их устранения. Также в ходе использования этот инструмент предлагает решение для установленной проблемы.

Новая модель искусственного интеллекта умеет анализировать стектрейс и определять возможные причины ошибки, выделяя наиболее вероятную. Затем нейросеть генерирует конкретные советы по устранению ошибки. Так, например, она может предложить изменения в коде, обновление библиотек или другие действия, которые уберегут приложение повторного сбоя.

Инструмент способен учитывать специфику приложения, его архитектуру, а также используемые технологии. Это помогает ему давать определённые рекомендации, приспособленные к конкретным условиям и потребностям разработчиков.

Tracer — новый инструмент VK, созданный для мониторинга стабильности приложений на операционных системах Android и iOS в реальном времени.

Как сообщало ИА Регнум, VK вместе с высшем учебным заведением НИУ ВШЭ откроют набор на три магистерские программы Инженерно-математической школы, в рамках которых студенты научатся работать с искусственным интеллектом и высоконагруженными системами.

Ранее стало известно, что платформа «ВКонтакте» запустила собственное медиа о событиях в мире спорта «VK Спорт», где представлены не только новости из мира спорта, но и различные тематические спецпроекты.