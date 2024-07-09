Вашингтон, 9 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Декларация саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне не будет «бесплатным билетом» в НАТО для Украины. Об этом 8 июля заявил журналистам президент Словакии Петер Пеллегрини по прибытии на саммит блока в столицу США.

Petr David Josek/AP/TASS Президент Словакии Петер Пеллегрини

По словам Пеллегрини, словацкая сторона будет настаивать на том, чтобы в соответствующем параграфе итогового документа было упоминание о членстве в НАТО только при выполнении всех необходимых условий и согласии на это всех стран — участниц альянса.

«Этот документ не может служить «бесплатным билетом» или декларацией решения о принятии [Украины в НАТО]. Мы ещё не так далеко, и ситуация с безопасностью не делает это возможным», — сказал он.

Президент Словакии добавил, что каждая страна, имеющая право определять собственную судьбу и подать заявку на вступление в любую организацию, по его мнению, должна понимать, что решение о членстве в такой организации зависит от её действующих членов.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля телеканал CNN сообщил, что НАТО намерено назвать в документах «необратимым» членство Украины в альянсе. Отмечалось, что эта формулировка должна быть «важным сигналом» для Москвы и Киева.

Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер 9 июля признал, что в блоке нет консенсуса в вопросе о приглашении Украины в НАТО. При этом он указал на опыт Швеции и Финляндии, проводивших серьёзные реформы несколько лет до вступления в альянс.

Позднее в этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите НАТО получит вместо вступления Украины в блок тыкву — как нежеланный жених во время сватовства. По его мнению, поводом для этого станет высокий уровень коррупции и произвола на контролируемой Киевом территории.