Вашингтон, 9 июля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди — младший назвал военным преступлением казни российских военнопленных бойцами Вооружённых сил Украины.

Zuma/ТАСС Роберт Кеннеди — младший

«Сегодня подразделения, возглавляемые американцами, без суда совершают казни российских пленных на Украине. Это военное преступление», — написал кандидат в соцсети X (бывший Twitter).

Кеннеди-младший подчеркнул, что на Украине не должны существовать подразделения, которыми руководят американцы. Вооружённый конфликт необходимо завершить и вернуть в США сотни миллиардов долларов, добавил политик.

Как передавало ИА Регнум, немецкий медик из международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе рассказал американской газете The New York Times, что украинские военные застрелили раненого российского пленного, который просил о медпомощи. Медик подчеркнул, что лично видел это, а также многие другие подобные убийства со стороны украинских военных. Так, Гроссе рассказал, как один из членов подразделения бросил гранату в российского солдата, который поднял руки.

На публикацию в этот же день отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, данные о том, что украинские боевики убили раненого российского пленного, будут проверены и проанализированы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 7 июля обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту возможного убийства украинскими бойцами российского военнопленного. Она заявила, что считает эту ситуацию грубейшим нарушением норм международного права и что виновные должны понести строгое наказание.