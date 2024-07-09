Каракас, 9 июля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы поддержат любую инициативу по урегулированию конфликта на Украине, которую одобрит Россия, заявил посол Боливарианской Республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Венесуэла всегда будет поддерживать любой мирный план, который одобрит Российская Федераций. Если какая-либо страна предложит какой-либо план в отношении конфликта на Украине, Венесуэла всегда будет на стороне РФ», — указал он в интервью «Известиям».

В частности, дипломат отметил, что Венесуэла готова поддержать предложенные Бразилией и Китайской Народной Республикой инициативы по урегулированию украинского кризиса, предполагающие в том числе участие обеих сторон конфликта в переговорном процессе, обеспечение ядерное безопасности и недопущение эскалации.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин также выступает за создание условий для возобновления диалога по урегулированию конфликта на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин подчёркивал, что урегулирование конфликта возможно, если мировое сообщество создаст условия для возобновления прямого диалога между Россией и Украиной.

8 июля премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, где провёл встречу с Си Цзиньпином. Глава венгерского правительства высоко оценил мирную инициативу Пекина по разрешению конфликта на Украине и назвал Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования кризиса.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия, при соблюдении которых российская сторона будет готова вести переговоры об урегулировании конфликта. В частности, как указал глава государства, Киев должен вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской области. Также Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО.