Москва, 8 июля, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2023 год, принятый 26 июня Государственной думой и одобренный 3 июля Советом Федерации. Соответствующий указ главы государства опубликован 8 июля на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Согласно документу, доходы бюджета в 2023 году составили более 29,1 триллиона рублей, расходы — около 32,3 триллиона рублей. Таким образом, превышение расходов составило порядка 3,3 триллиона рублей. Расходы федерального бюджета за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличились на 1,2 триллиона рублей, однако доля расходов по отношению к ВВП снизилась на 1,3%.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, отметил: доходы в бюджет, превысившие отметку в 29 триллионов рублей, оказались почти на 5% выше показателей за аналогичный период годом ранее. Также он подчёркивал, что доходы федерального бюджета и в целом экономика становятся всё менее зависимыми от сырьевого экспорта, но при этом нефтегазовые доходы выросли на четверть.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Государственная дума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла поправки в федеральный бюджет на 2024 год. Поправки были внесены в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Предполагается, что в текущем году расходы федерального бюджета вырастут почти на 525 миллиардов рублей, до 37,2 триллиона рублей (порядка 19,4% ВВП). При этом также предусматривается снижение доходной части на 2,8 миллиарда рублей, до 35,1 триллиона рублей. Из этого следует, что дефицит бюджета на 2024 год составит около 2,12 триллиона рублей (около 1,1% ВВП).

27 апреля президент России Владимир Путин отметил, что рост нефтегазовых доходов в федеральный бюджет России в первом квартале текущего года составил 43%. Таким образом, показатели доходной части бюджета существенно превысили прошлогодние.