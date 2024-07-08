Нью-Йорк, США, 8 июля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Россия в ходе заседания Совета Безопасности ООН, которое пройдёт 9 июля, ознакомит с фактами, опровергающими заявления Украины и Запада о взрывах в Киеве. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что Запад предсказуемо запросил срочное заседание Совбеза в связи с якобы «ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве».

«Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия», — написал Полянский.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны России сообщило, что заявления киевского режима о якобы намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Причиной разрушений в Киеве стало падение украинской ракеты ПВО.

В оборонном ведомстве проинформировали, что утром 8 июля был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности на Украине и авиабазам ВСУ. Удар наносился в ответ на попытки киевского режима атаковать объекты российской энергетики и экономики.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары как минимум тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам в Киеве. Одна из ракет попала в цель, которая находится в районе военного аэродрома Жуляны.