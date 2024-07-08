Москва, 8 июля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о якобы намеренном ударе России по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. Причиной разрушений в Киеве стало падение украинской ракеты ПВО, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

Axel Heimken/dpa/Global Look Press

«Опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Такие действия стали ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. Цели удара достигнуты, добавили в оборонном ведомстве.

Минобороны напомнило, что представители киевского режима не первый год накануне проведения саммита НАТО устраивают провокации с обвинениями в сторону России в попытках обеспечить дальнейшее финансирование ВСУ.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что якобы в результате ракетного удара по Киеву в Святошинском районе возник пожар в помещении одного из предприятий, в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года система ПВО Вооружённых сил Украины в Харькове сбила российский разведывательный дрон, из-за чего обломки беспилотника и ракеты упали на 14-этажный жилой дом, повредив его. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что напротив пострадавшего дома находится школа, в которой разместились бойцы ВСУ. Российский дрон следил за украинскими военными.