Москва, 7 июля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. ВС России поразили авиатехнику на аэродроме базирования, уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и радар Giraffe. Об этом 7 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО «Giraffe» шведского производства и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, а также нанесено поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скопления живой силы и техники противника в 119 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны доложили, что силы ПВО России за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотник.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Запада минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot. По его мнению, поставленные «партнёрами» системы ПВО смогут защитить «украинскую промышленность».

Однако уже в конце июня Зеленский заявил, что поставленные Украине ЗРК Patriot оказались бессильны перед российскими корректируемыми авиационными бомбами. ВС РФ используют в зоне СВО тысячи КАБ, и сбивать их с помощью Patriot нецелесообразно, добавил он.

Аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия наносит ВСУ большой урон с помощью КАБ. Он отметил, что такие бомбы в том числе позволяют уничтожать бункеры, спрятанные глубоко под землёй.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семёнов 5 июля сообщил, что ЗРК Patriot производства США не способны не только прикрыть объекты обороны, но и защитить самих себя.