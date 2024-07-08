Москва, 8 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по крупной колонне украинской армии, двигавшейся по территории Сумской области, сообщили 8 июля журналистам в силовых структурах.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В Сумской области нанесён удар по большой колонне ВСУ, которая шла на усиление на данном направлении», — процитировала «Российская газета» слова собеседника.

Есть сведения, что в ходе удара погибли и получили ранения десятки украинских военных. Официальных данных об атаке на колонну ВСУ в Сумской области пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 8 июля объявили воздушную тревогу в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Вскоре после этого тревогу объявили на территории всей страны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 7 июля сообщил, что российские войска с помощью дронов нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области. В ходе атаки были уничтожены цистерны с горючим, под удар также попали склад с боеприпасами и здание, которое украинские бойцы использовали в качестве места дислокации.

6 июля Лебедев сообщил о ракетном ударе по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области. В результате получил повреждения самолёт ВВС Украины.