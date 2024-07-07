Москва, 7 июля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ночью нанесли удары по Юльевскому заводу в Харьковской области, уничтожено место дислокации украинских военных, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, в населённом пункте Старый Мерчик около часа ночи был нанесён массированный удар «Геранями» по Юльевскому заводу.

«Три «Герани» ударили по территории завода и ещё шесть — по прилегающей территории. Ударом были уничтожены цистерны с ГСМ, поражен склад с БК, уничтожено здание на территории завода, которое использовалось ВСУ как место дислокации», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Лебедев сообщил, что российские военные ночью 6 июля нанесли три удара по заводу «Сумыхимпром» в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Завод имеет большую территорию, ангары, железнодорожные пути.

Первый взрыв прозвучал в полночь в стороне железнодорожной станции Басы. Второй раздался через полчаса практически рядом с первым — на заводе «Сумыхимпром». Он был, по словам подпольщика, сильным и чувствовался в центре города. В 00:35 в том же направлении прогремел третий, ещё более мощный взрыв. После него частично пропал свет в городе — была повреждена одна из четырёх подстанций завода.