Мадрид, 14 июня, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Наёмника из Испании, служившего в военно-морском флоте в Кадисе, ликвидировали в бою на Украине, сообщила газета El Periodico.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«Испанский солдат погиб в бою, сражаясь с украинской армией против войск России», — утверждало издание.

По данным газеты, морской пехотинец из Кантабрии в сентябре 2023 года попросил трехмесячный отпуск, сославшись на личные дела. 26 декабря военный не вернулся в расположение армии. Тогда испанская Гражданская гвардия начала расследование и выяснила, что солдат стал наёмником на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, шевроны с изображением флага Франции находились на амуниции наёмника, которого ликвидировали российские бойцы под Белогоровкой в Луганской Народной Республике в мае. Один шеврон представлял собой перевёрнутый флаг Франции, а другой — флаг страны в стиле милитари.

По данным Минобороны на конец марта, 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, ликвидировали. Больше всего среди них граждан Польши. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в марте заявил, что иностранные наёмники в боях практически не участвуют, предпочитая отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны. Глава региона отметил, что на херсонском направлении наёмников не много, но всё же есть.