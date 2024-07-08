Москва, 8 июля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Россия положительно оценила предложение главы министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана о создании мирной платформы для решения конфликта на Украине, заявил 8 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее турецкий министр заявил о необходимости создать «мирную платформу» с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, странам, которые затронул конфликт, необходимо сплотиться и приложить все усилия для достижения постоянного мира.

«Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была», — сказал Песков.

Он напомнил, что Москва всегда выражала готовность к переговорам с участием всех заинтересованных сторон. Президент Владимир Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий при решении конфликта на Украине, добавил спикер Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля во время встречи с Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине. По словам турецкого лидера, может быть достигнут справедливый мир, который устроит обе стороны конфликта.

Песков 4 июля напомнил, что Киев отвергает любой диалог с Москвой, поэтому ни президент Турции, ни кто-либо ещё не могут быть посредниками между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина решительно отвергла мирный план президента России.

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.