Кременная, ЛНР, 28 июня, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар по Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате этого пострадали два мирных жителя, сообщил 28 июня глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.

Александр Рюмин/ТАСС

«Не успели мы отойти от прошлого удара, как снова были нанесены удары кассетными боеприпасами по району больницы и близлежащим многоквартирным домам», — написал Третьяков.

По его словам, в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жители, получила повреждения машина скорой помощи.

По обстрел попали сотрудники администрации, собиравшие информацию для оказания помощи пострадавшим в результате предыдущих атак ВСУ. Среди них пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня ВСУ ударили по Кременскому муниципальному округу ЛНР, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки пострадала пенсионерка 1933 года рождения. Она находится в крайне тяжёлом состоянии, за её жизнь борются врачи, сообщил Третьяков.

26 июня украинские войска нанесли удар по центруКременной в ЛНР кассетными боеприпасами, ранения получили два мирных жителя. Глава администрации округа уточнил, что повреждены четыре многоквартирных дома. Пострадавших от обстрела в тяжёлом состоянии доставили в хирургическое отделение городской больницы.

23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны перехватили четыре из них, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к гибели и ранению мирных жителей.