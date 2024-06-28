Кременная, ЛНР, 28 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 27 июня ударили по Кременскому муниципальному округу ЛНР, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки тяжёлые ранения получила мирная жительница, сообщил в Telegram-канале глава администрации округа Вячеслав Третьяков.

Telegram-канал главы Кременского муниципального округа Вячеслава Третьякова

«Вчера наш округ был сотрясен очередным бесчеловечным обстрелом с применением кассетных боеприпасов по жилым районам нашего города. Результатом этого жестокого акта стало ранение гражданки 1933 года рождения», — заявил Третьяков.

По его данным, пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии, за её жизнь борются врачи.

Очередной удар по мирному населению Третьяков назвал бесчеловечным поступком украинских бойцов и призвал жителей стать друг для друга столпом поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня украинские войска нанесли удар по центру города Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате этого пострадали два мирных жителя. Глава администрации округа уточнил, что ВСУ ударили по центру города, в результате чего получили повреждения четыре многоквартирных дома. Он отметил, что пострадавших от обстрела в тяжёлом состоянии доставили в хирургическое отделение городской больницы.

23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны перехватили четыре из них, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к гибели и ранению мирных жителей.