Луганск, 26 июня, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар по центру города Кременной в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате этого пострадали два мирных жителя. Об этом 26 июня сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.

Администрация Кременского муниципального округа

«В результате удара с применением кассетных боеприпасов по городу Кременной со стороны ВСУ получили ранения два мирных жителя в одном из густонаселённых районов города», — написал он.

Глава администрации округа уточнил, что ВСУ ударили по центру города, в результате чего получили повреждения четыре многоквартирных дома. Он отметил, что пострадавших от обстрела в тяжёлом состоянии доставили в хирургическое отделение городской больницы.

Третьяков предупредил, что после обстрела в районе удара оставались неразорвавшиеся боеприпасы, из-за чего российские военные во избежание чрезвычайной ситуации оперативно разминировали территорию.

«ВСУ, не имея успеха на фронте, систематически наносят подлые кровавые удары по мирному городу. Их цель — запугать население, но нам ни в коем случае не стоит поддаваться панике», — добавил он.

Глава окружной администрации призвал сограждан проявить единство и твёрдость, а также сохранять бдительность в этот непростой период.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня украинские войска выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США с кассетными боевыми частями. Силы противовоздушной обороны перехватили четыре из них, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к гибели и ранению мирных жителей.

Позднее стало известно, что в результате атаки ВСУ погибли четыре человека, включая двоих детей, ещё 53 мирных жителя пострадали. В Минобороны подчеркнули, что за атаку несут ответственность США, поставляющие киевскому режиму ракеты АTACMS, полётные задания в которые вводят американские военные специалисты на основе собственной информации спутниковой разведки.

Представитель Пентагона 25 июня заявил, что пляж в Севастополе якобы не являлся целью ракетного удара украинской армии. При этом он добавил, что Киев самостоятельно выбирает цели для ударов, в том числе с применением поставленного Вашингтоном оружия.