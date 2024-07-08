Село Волчиха, Алтайский край, 8 июля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. В селе Волчиха победителей соревнований среди рыбаков наградили медалями на украинском языке. Фотографии наград опубликовали в социальных сетях Алтайского края.

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На снимках ― медаль за третье место с надписью на украинском языке. При этом лента на награде выполнена в цветах российского флага.

Соревнования по рыбной ловле, которые прошли 7 июля в Волчихе, организовал охотничье-рыболовный потребительский кооператив «Приборовое». После инцидента организаторов конкурса проверят правоохранительные органы.

В организовавшем соревнования кооперативе сообщили, что при закупке медалей не обратили внимания на надписи. Там извинились перед призёрами и пообещали заменить награды.

Как сообщало ИА Регнум, в Хабаровске в декабре прошлого года дошкольники получили грамоты с украинским гербом. Инцидент произошёл в муниципальном детском саду № 137, где провели встречу команд дошкольного возраста по пионерболу.

В соревнованиях участвовали несколько детских садов, но каждый из них самостоятельно готовил грамоты. Инструктор по физкультуре детского сада № 122 скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования. В управлении образования произошедшее назвали недопустимой ситуацией.

После инцидента заведующий детсадом и инструктор по физкультуре решили покинуть занимаемые должности. Детям выдали новые грамоты.

В феврале в Липецкой области на детском празднике организаторы в качестве музыкального сопровождения поставили песню в исполнении украинского артиста Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, «Ще не вмерла Україна» («Не погибла ещё Украина»). Менеджер компании «Праздник детства», организовавшей мероприятие, сообщила, что фирма будет разбираться в произошедшем.