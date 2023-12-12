Хабаровск, 12 декабря, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Заведующая детским садом в Хабаровске, где детям раздали почётные грамоты с символикой Украины, написала заявление об уходе, сообщил 12 декабря глава города Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.

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Он уточнил, что воспитанникам детсада, участвовавшим в соревнованиях по пионерболу, выдали грамоты с символикой Украины.

Эти грамоты распечатала инструктор по физкультуре, найдя образец в интернете. Как отметил Кравчук, заведующая поставила печати учреждения, не вникая в то, что изображено на грамотах.

В итоге участники состязаний стали объектами информационного давления, что недопустимо для работников сферы образования, отметил глава города.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Кравчук.

Он добавил, что в городе пройдут дополнительные мероприятия по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря хабаровское управление образования распространило информацию о скандале в одном из детских садов города.

Детям на спортивных соревнованиях, в которых участвовали воспитанники нескольких детсадов, вручили грамоты с украинской символикой. Каждый детсад готовил грамоты для воспитанников самостоятельно.

Инструктор по физкультуре одного из детсадов скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования. Родители детей заявили, что грамоты — с украинской символикой.

Грамоты изъяли, идёт проверка по инциденту. Управление отметило, что со всеми сотрудниками образовательных учреждений пройдут беседы и экзамены по поводу знания российской символики. Случившееся ведомство назвало недопустимой ситуацией.