Михайловка, Волгоградская область, 8 июля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. В городе Михайловке в Волгоградской области ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне, сообщили 8 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмечается, что огнеборцы проводят на полигоне проливку отдельных очагов тления.

Пожар в Михайловке вспыхнул 7 июля. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул 7 июля в Туапсинском районе в Краснодарском крае. В бухте Инал загорелась сухая трава. Как сообщили 8 июля в МЧС, площадь возгорания составила один гектар.

в Волгограде 6 июля произошёл взрыв газа на насосной станции. При этом произошло обрушение железобетонного перекрытия. В результате погибли два человека, СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.