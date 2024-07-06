Берлин, 6 июля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. НАТО своей недальновидной политикой увеличивает риск прямого участия альянса в конфликте на Украине, заявила немецкий депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

Kay/Nietfeld

По её словам, Германии нужен мир вместо НАТО. Также она призвала не допустить вступления Украины в альянс и назвала безответственным выделение средств Киеву на фоне сокращения расходов Берлина на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

«На Украине растёт опасность прямого участия (НАТО) в конфликте», — сказала депутат в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента, которое транслировалось на YouTube-канале Phoenix.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение ВСУ нового пакета военной помощи от США на сумму 2,3 млрд рублей, заявил, что Соединённые Штаты Америки продолжают курс на войну, выделяя новый пакет помощи Украине, который приведёт лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Штаты балансируют на грани конфликта с Россией.

Российские официальные лица неоднократно указывали на очевидную вовлечённость западных государств в украинский конфликт. Так, в конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВСУ уже пытаются бить по территории России американским оружием. Он подчеркнул, что это более чем красноречиво говорит о степени вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине.

27 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что западные страны фактически вовлечены в украинский конфликт, несмотря на то что у них нет для этого никаких оснований.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране.

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня, заявил замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква.

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.