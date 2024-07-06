Вашингтон, 6 июля, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Подготовка Североатлантического альянса к проведению военной операции на Украине противоречит оборонительному характеру НАТО и грозит самоубийством. Мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана опубликовал американский журнал Newsweek в преддверии саммита в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По мнению политика, альянс приближается к переломному моменту, и в этой связи Орбан напомнил, что самый успешный военный альянс в общей истории начинался как мирный проект.

«Но сегодня на повестке дня не мир, а война, вместо обороны — наступление. Всё это противоречит основополагающим ценностям НАТО», — заявил венгерский премьер.

Виктор Орбан также подчеркнул, что новостей о том, что началась подготовка к возможной операции НАТО на Украине, что войска стран-участниц уже находятся вблизи линии фронта, из разных источников становится всё больше.

«НАТО достигает своей цели, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт, войну вместо мира, то совершит самоубийство», — предупредил венгерский политик в своей статье.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлено о достигнутых соглашениях с Украиной в вопросах помощи ВСУ. Такое заявление сделал на брифинге 5 июля чиновник Белого дома.

Президент США Джо Байден запланировал на саммите НАТО несколько двусторонних встреч с президентами других стран, в том числе и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.