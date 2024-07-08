Туапсинский район, Краснодарский край, 8 июля, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В Краснодарском крае площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе увеличилась почти вдвое и охватил 1 га, сообщили в региональном ГУ МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

На тушении возгорания задействованы 79 человек и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае в Туапсинском районе в бухте Инал загорелась сухая трава. Площадь пожара составляла 0,6 гектара. Местные власти приняли решение эвакуировать людей с близлежащих баз отдыха. Пожар возник на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал.

Возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградного. МЧС и лесники приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня.