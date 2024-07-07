Туапсинский район, Краснодарский край, 8 июля, 2024, 00:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в Туапсинском районе в бухте Инал загорелась сухая трава. Площадь пожара увеличилась до 0,6 гектара. С близлежащих баз отдыха эвакуируют людей. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Изначально сообщалось о пожаре на площади 0,3 гектара. В краснодарском ГУ МЧС заверили, что угрозы частным домам нет.

К тушение возгорания сухой растительности привлекли 9 единиц техники и 65 человек.

Бойко в Telegram-канале уточнил, что пожар возник на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградное. МЧС и лесники приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня.

5 июля в Аксайском районе загорелись десять частных домов. Деревянные дома вспыхнули в посёлке Золотой Колос.