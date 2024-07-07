Киев, 8 июля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. На Украине ночью 8 июля на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в городах Николаеве и Харькове. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области воздушную тревогу объявили в 00:11. А в Харьковской области сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, не смолкают с 14:27 7 июля.

Подробной информации о прогремевших в Харькове и Николаеве взрывах нет. Местные власти инциденты не комментировали.

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