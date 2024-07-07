Москва, 7 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. США пытаются блокировать систему взаиморасчётов России и Турции в рамках проекта строительства АЭС «Аккую», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Илья Питалев/РИА Новости

«Система взаиморасчётов под ударом​​​. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего «прилетает», — отметил глава госкорпорации в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Вместе с этим Лихачёв указал на то, что Турция видит, что Россия и «Росатом» относятся к проекту «Аккую» «как к своему».

«Но собаки лают — караван идёт», — отметил он.

Строительство АЭС «Аккую» на Средиземноморском побережье Турции осуществляет АО «Аккую Нуклеар» — дочерняя компания «Росатома». По соглашению между правительствами России и Турции строят четыре энергоблока (реакторы типа ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт).

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря прошлого года первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В начале октября 2023 года «Росатом» сообщил, что на четвёртом энергоблоке «Аккую» успешно установили «ловушку расплава» — одну из ключевых систем безопасности.