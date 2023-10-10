Анкара, 10 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. На энергоблоке 4 строящейся в Турции «Росатомом» АЭС «Аккую» успешно установили одну из ключевых систем безопасности — «ловушку расплава», сообщили в пресс-службе проектной компании «Аккую Нуклеар».

Официальный канал Госкорпорации «Росатом»

«На Блоке №4 АЭС «Аккую» установлено в проектное положение устройство локализации расплава (УЛР, «ловушка расплава»)», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что это важный этап строительных работ на энергоблоке, после которого становится возможным дальнейшее сооружение шахты реактора.

Разработанная российскими учеными «ловушка расплава» представляет собой специальную систему защиты станции, которая может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса.

Как передавало ИА Регнум, АЭС «Аккую» строится около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием российских подрядчиков. В апреле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС.

Первый энергоблок атомной электростанции «Аккую», строящейся в Турции с участием России, должны запустить уже в 2024 году.

Ранее президент Турции уже отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он также сообщил, что все блоки АЭС «Аккую» будут введены в эксплуатацию к 2028 году, они позволят сэкономить значительные средства на импорте газа.