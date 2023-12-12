Анкара, 12 декабря, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили 12 декабря в пресс-службе «Росатома».

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС

Как заявила гендиректор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева, разрешение дало турецкое Агентство по ядерному регулированию. Оно подтвердило, что все требования турецкого законодательства и международных стандартов сооружения АЭС «Росатом» выполнил.

«Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта», — заявила Зотеева.

Она добавила, что теперь предстоит получить лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Тогда можно будет начать загрузку ядерного топлива в реактор, а затем перейти к предпусковым контрольным операциям.

В «Росатоме» также отметили, что специалисты «Аккую Нуклеар» продолжают разработку технической документации для подачи заявки на получение лицензии.

Строительство АЭС «Аккую» на средиземноморском побережье Турции осуществляет АО «Аккую Нуклеар» — дочерняя компания «Росатома». По соглашению между правительствами России и Турции строят четыре энергоблока (реакторы типа ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт).

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба «Росатома» 9 ноября заявила, что на площадку строительства «Аккую» доставили корпус реактора для третьего энергоблока — важнейшее оборудование блока № 3.

В начале октября «Росатом» сообщил, что на четвёртом энергоблоке «Аккую» успешно установили «ловушку расплава» — одну из ключевых систем безопасности.

Президент России Владимир Путин 4 сентября в Сочи на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что первый энергоблок должны запустить в 2024 году.