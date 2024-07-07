София, 7 июля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра технического правительства Болгарии Димитара Главчева о том, что София на предстоящем в Вашингтоне саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной, является попыткой использовать тему конфликта в политических целях, говорится в заявлении украинского посольства.

Global Look Press/Thomas Trutschel

«Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех официальных лиц и все политические силы Болгарии воздержаться от использования темы конфликта в политических целях», — сказано в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В посольстве подчеркнули, что Киев со своими союзниками работает над реализацией «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Главчев заявил, что Болгария на саммите НАТО предложит стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Однако он выразил сомнения в том, что страну всё же примут на эту роль.

5 июля по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. При этом он отметил, что это должна быть не временная остановка или пауза, которую власти киевского режима могли бы использовать для восстановления своих сил и перегруппировки. До этого Путин перечислил условия, необходимые для прекращения огня. Так, согласно ним, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из четырёх российский регионов.

По словам Путина, Россия и Украина могли бы давно договориться, если бы украинскими военными командовали те люди, которые руководствовались бы интересами нации, а не интересами своих хозяев за океаном и в Европе.

В конце июня замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква информировал, что в Киеве планируют провести второй «саммит мира» для разрешения конфликта с Россией до конца 2024 года. В офисе Зеленского отметили, что в стране «не хотят мира на основе так называемого российского признания реальности». Украина готова «хоть завтра» начать переговоры при условии вывода российских войск.