Москва, 7 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. По его словам, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.

Александр Полегенько/ТАСС

Было нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские военные отразили за сутки шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».

«Потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Конашенков заявил, что группировка «Центр» ВС России уничтожила за сутки до 415 военных ВСУ и три бронемашины, включая Bradley.

Группировка войск «Центр» нанесла поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как передавало иа, 5 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. При этом он отметил, что это должна быть не временная остановка или пауза, которую власти киевского режима могли бы использовать для восстановления своих сил и перегруппировки. До этого Путин перечислил условия, необходимые для прекращения огня. Так, согласно ним, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из четырёх российский регионов.