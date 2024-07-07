Лондон, 7 июля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Любой результат второго тура парламентских выборов во Франции приведёт к снижению помощи Украине. Об этом сообщила британская газета The Independent.

Vincent Isore/Global Look Press

Издание отмечает, что у второго тура парламентских выборов во Франции есть два наиболее вероятных сценария развития событий, в результате которых пост премьера может занять либо крайне правый политик, либо парламент окажется в подвешенном состоянии между партиями «Национальное объединение» и «Возрождение».

Как указано в сообщении, в случае, если премьер-министром станет Жордан Барделла, Париж не будет отправлять большое количество дальнобойного оружия в качестве помощи Украине и также не вышлет туда свои войска. Во втором варианте исхода события парламент страны будет парализован в вопросах, связанных с внешней политикой.

«Даже при самом лучшем сценарии помощь Франции Украине, скорее всего, пострадает, и трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы», — резюмировало издание.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля во Франции стартовал второй тур парламентских выборов, первые официальные результаты которого будут объявлены уже вечером.

Ранее прошёл первый тур внеочередных парламентских выборов, в ходе голосования которого была зафиксирована рекордная явка. Согласно подсчётам бюллетеней, в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции больше всего голосов набрала правая партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен. Второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт», набравшая 29,1% голосов. Правящий блок президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику» набрал 21,5% голосов.