Париж, 7 июля, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Во Франции в воскресенье, 7 июля, открылись избирательные участки для голосования во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента).

Голосование продлится с 8 утра (09:00 мск) до 18 (19:00 мск) часов вечера. Избиратели проголосуют за 577 депутатов, которые будут представлять их интересы.

Первые официальные результаты будут объявлены уже вечером.

Как передавало ИА Регнум, во Франции 30 июня прошёл первый тур внеочередных парламентских выборов. В ходе голосования зафиксировали рекордную явку.

Согласно подсчётам бюллетеней, правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, удалось набрать более 33% голосов. Второе место занимает коалиция левых партий «Новый народный фронт», которая получила 29,1% голосов. Правящий блок президента страны Эммануэля Макрона «Вместе за республику» набрал 21,5% голосов.

Макрон 9 июня после провала его партии на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Он заявил, что это нужно из-за того, что стране необходимо чёткое парламентское большинство.

Партия французского лидера по итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов в Европарламент заняла второе место, набрав в два раза меньше голосов (15,4%), чем «Национальное объединение» (32%).