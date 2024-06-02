Киев, 2 июня, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Власти Франции разрешили Вооружённым силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow/Scalp для ударов по аэродромам Курской и Белгородской областей. Об этом сообщило Би-би-си со ссылкой на украинского офицера военной авиации.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

Великобритания и Франция, которые поставляют Украине совместно разработанные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (Scalp их называют во Франции), прямо не ограничили их использование, отметила служба новостей. А дальность их действия может доходить до 250 км.

Собеседник СМИ утверждал, что недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона в рядах ВСУ рассматривают как разрешение на использование ракет. По его словам, Украина теперь может ударить по аэродромам в Курской и Белгородской областях.

Ранее, 28 мая, Эммануэль Макрон заявил журналистам, что необходимо позволить Украине нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых атакуют Украину. Французский президент добавил, что Киев не должен иметь права поражать другие цели в России — это гражданские или другие военные объекты.

25 мая страны — участницы НАТО к принятию такого решения призывал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В качестве аргумента генсек назвал якобы невозможность Украины защитить себя во время наступления российских войск под Харьковом. Он отметил, что после наступления Вооружённых сил РФ в Харьковской области украинцев стало особенно раздражать, что ВСУ приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на территории противника.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая отметил, что в случае одобрения ударов западными странами по России Украина и её союзники из числа стран НАТО получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. Он также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчёте на то, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие.